Сергей Спивак и Анте Делия подерутся на турнире UFC в Хьюстоне.

Поединок в тяжелом весе между Сергеем Спиваком и Анте Делией состоится в главном карде турнира серии UFC Fight Night, который пройдет в ночь на 22 февраля в Хьюстоне (штат Техас).

Спивак (17-6) в последний раз выступал в июне, когда уступил Вальдо Кортесу-Акосте судейским решением.

Делия (26-7) в ноябре проиграл Кортесу-Акосте нокаутом в первом раунде.

