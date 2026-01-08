Джефф Монсон: «Россия стала для меня не просто страной, а домом, где меня понимают и ценят»

Монсон высказался о России.

Джефф Монсон поделился впечатлениями о жизни в России.

«Восемь лет назад я был новеньким в Красногорске и с любопытством смотрел на русские новогодние традиции. Сейчас живу в Уфе и чувствую себя здесь не гостем, а частью города.

Уфа – удивительное место с теплыми людьми и сильным характером. Благодарен судьбе за этот путь и за то, что Россия стала для меня не просто страной, а домом, где меня понимают и ценят», – сказал Монсон.

В 2013 году Монсон переехал в Россию, в 2018-м получил российское гражданство. В 2023 году он перестал быть гражданином США.

Джефф Монсон: «В России ненавижу одну вещь – снимать обувь. Я не хочу снимать и надевать ее по пять раз в день»