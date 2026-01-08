Один из руководителей PFL Питер Мюррей покинул пост
В PFL кадровые изменения.
В PFL объявили, что один из руководителей лиги Питер Мюррей покинул пост.
Он работал с 2018 года и занимал должность исполнительного директора, отвечал за коммерческие операции, работу с бойцами и трансляции.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: PFL
