Один из руководителей PFL Питер Мюррей покинул пост

В PFL кадровые изменения.

В PFL объявили, что один из руководителей лиги Питер Мюррей покинул пост.

Он работал с 2018 года и занимал должность исполнительного директора, отвечал за коммерческие операции, работу с бойцами и трансляции.

Чемпион PFL Мовлид Хайбулаев дисквалифицирован на год из-за проваленного допинг-теста. Его лишили титула