Джошуа – о погибших друзьях: «Мне очень тяжело, но я знаю, что их родителям еще тяжелее»
Джошуа впервые прокомментировал гибель друзей.
Энтони Джошуа впервые прокомментировал гибель друзей в ДТП в Нигерии.
«Спасибо вам за всю любовь и заботу, которую вы проявили к моим братьям. Я даже не понимал, насколько они особенные. Я просто гулял с ними и шутил, даже не подозревая, что Бог оберегает меня в окружении таких замечательных людей.
Мне очень тяжело, но я знаю, что их родителям еще тяжелее. Да помилует Бог моих братьев», – написал Джошуа.
Ранее дядя Джошуа заявил, что боксер завершил профессиональную карьеру.
Что окружает страшную аварию, в которой чуть не погиб Джошуа?
