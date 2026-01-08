Джошуа – о погибших друзьях: «Мне очень тяжело, но я знаю, что их родителям еще тяжелее»

Джошуа впервые прокомментировал гибель друзей.

Энтони Джошуа впервые прокомментировал гибель друзей в ДТП в Нигерии.

«Спасибо вам за всю любовь и заботу, которую вы проявили к моим братьям. Я даже не понимал, насколько они особенные. Я просто гулял с ними и шутил, даже не подозревая, что Бог оберегает меня в окружении таких замечательных людей.

Мне очень тяжело, но я знаю, что их родителям еще тяжелее. Да помилует Бог моих братьев», – написал Джошуа.

Ранее дядя Джошуа заявил , что боксер завершил профессиональную карьеру.

Что окружает страшную аварию, в которой чуть не погиб Джошуа?