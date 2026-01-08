14

Усик может провести бой с Уайлдером в апреле в США

Усик проведет бой с Уайлдером.

Бой Александр Усик – Деонтей Уайлдер в разработке на апрель.

Бой может пройти в Лас-Вегасе или Лос-Анджелесе. В WBC согласны санкционировать бой как добровольную защиту.

Усик нокаутировал Даниэля Дюбуа в июле прошлого года. Уайлдеру 40 лет. В последний раз он выступал в июне, когда нокаутировал Тайррелла Херндона. Его профессиональный рекорд – 44-4-1.

Александр Усик: «Думаю, проведу еще два-три боя»

