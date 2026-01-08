Царукян снова потролил Пимблетта.

Арман Царукян прокомментировал поражение Пэдди Пимблетта в схватке по грэпплингу на турнире в Ливерпуле.

«Это тот мусор, который сказал, что поборет меня?» – написал Царукян.

Царукян досрочно победил Дэна Хукера в ноябре. Он идет на серии из пяти побед. 24 января Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи подерутся за временный титул UFC .

Пимблетт раскритиковал Царукяна: «Он избил Дариуша, которому где-то 48 лет. Многие не согласны, что он победил Оливейру. Его чуть не задушил Хукер»