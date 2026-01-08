Царукян – о поражении Пимблетта в схватке по грэпплингу: «Это тот мусор, который сказал, что поборет меня?»
Царукян снова потролил Пимблетта.
Арман Царукян прокомментировал поражение Пэдди Пимблетта в схватке по грэпплингу на турнире в Ливерпуле.
«Это тот мусор, который сказал, что поборет меня?» – написал Царукян.
Царукян досрочно победил Дэна Хукера в ноябре. Он идет на серии из пяти побед. 24 января Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи подерутся за временный титул UFC.
Пимблетт раскритиковал Царукяна: «Он избил Дариуша, которому где-то 48 лет. Многие не согласны, что он победил Оливейру. Его чуть не задушил Хукер»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Армана Царукяна
