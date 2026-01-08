Майкл Чендлер: «Гейджи лучше Пимблетта. Джастин победит Топурию в конце года»

Чендлер считает Гейджи лучшим бойцом в легком весе.

Майкл Чендлер считает, что Джастин Гейджи победит Пэдди Пимблетта и Илию Топурию.

«Я думаю, что Гейджи – лучший боец в легком весе, но Пимблетт намного лучше, чем о нем думают. Люди недооценивают Пэдди. Если бы мне пришлось выбирать, я бы отдал предпочтение Джастину.

И Гейджи победит Топурию в конце этого года», – сказал Чендлер.

Гейджи и Пимблетт подерутся за пояс временного чемпиона в главном событии турнира UFC 324.

Гейджи ответил фанату, который написал про стафилококк у бойца: «На шее у меня заживает вросший волос, а на губе кусок грудинки, которую я ел»