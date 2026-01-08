Шон Стрикленд: «Если я побью Уиттакера, это не даст мне титульного боя. А Эрнандес на победной сери, он как американский Чимаев»

Стрикленд отказался от боя с Уиттакером.

Шон Стрикленд рассказал, почему отказался от боя с Робертом Уиттакером .

«Я не хочу драться с Уиттакером. В этом нет смысла. Если я побью Уиттакера, это не даст мне титульного боя.

Эрнандес на победной сери, он как американский Чимаев», – сказал Стрикленд.

Шон Стрикленд и Энтони Эрнандес подерутся 21 февраля в главном событии UFC Houston. В феврале 2025-го Стрикленд проиграл решением Дрикусу дю Плесси.

