Шон Стрикленд: «Если я побью Уиттакера, это не даст мне титульного боя. А Эрнандес на победной сери, он как американский Чимаев»
Стрикленд отказался от боя с Уиттакером.
Шон Стрикленд рассказал, почему отказался от боя с Робертом Уиттакером.
«Я не хочу драться с Уиттакером. В этом нет смысла. Если я побью Уиттакера, это не даст мне титульного боя.
Эрнандес на победной сери, он как американский Чимаев», – сказал Стрикленд.
Шон Стрикленд и Энтони Эрнандес подерутся 21 февраля в главном событии UFC Houston. В феврале 2025-го Стрикленд проиграл решением Дрикусу дю Плесси.
Шон Стрикленд: «Отказался драться с Эрнандесом в Австралии. Давайте лучше организуем бой в США»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
