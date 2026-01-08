Дмитрий Бивол в апреле может подраться с немцем Михаэлем Айфертом
В команде Бивола назвали сроки следующего боя.
Дмитрий Бивол может вернуться в апреле. Об этом сказал менеджер боксера Вадим Корнилов.
Ожидается, что соперником Бивола станет обязательный претендент IBF немец Михаэль Айферт (13-1, 5 KO).
Напомним, последний бой Бивола состоялся в феврале 2025‑го – Дмитрий победил в реванше Артура Бетербиева единогласным решением судей.
Геннадий Машьянов: «Где-то на конец весны будем планировать поединок Бивола. Сроки возвращения к полноценным тренировкам назвать не могу»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: The Ring
