Дмитрий Бивол в апреле может подраться с немцем Михаэлем Айфертом

В команде Бивола назвали сроки следующего боя.

Дмитрий Бивол может вернуться в апреле. Об этом сказал менеджер боксера Вадим Корнилов.

Ожидается, что соперником Бивола станет обязательный претендент IBF немец Михаэль Айферт (13-1, 5 KO).

Напомним, последний бой Бивола состоялся в феврале 2025‑го – Дмитрий победил в реванше Артура Бетербиева единогласным решением судей.

Геннадий Машьянов: «Где-то на конец весны будем планировать поединок Бивола. Сроки возвращения к полноценным тренировкам назвать не могу»