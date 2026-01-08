Ярослав Амосов: «Леон Эдвардс что-то говорит о Лондоне. Я ответил, что готов. Пока тишина»

Амосов рассказал о планах в UFC.

Ярослав Амосов поделился планами на 2026 год.

«Я хотел бы провести три боя, но думаю, что будет два. Когда это будет? Сейчас Леон Эдвардс что-то говорит о Лондоне. Я ответил, что готов. Не уверен, что этот бой состоится. Пока тишина. Я приехал домой, подумал, что было бы хорошо с ним где-то в марте встретиться.

Если понадобится выйти на замену, например, то я буду готов драться и в 84 кг. Мой естественный вес – 90–92 кг. Я могу и 77 кг сделать, и 84», – сказал Амосов в интервью для LB.ua.

Амосов победил американца Нила Мэгни сабмишеном в первом раунде на UFC on ESPN 73. Это был первый бой Ярослава в промоушене.

Турнир UFC в Лондоне пройдет 21 марта.

