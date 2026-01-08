Царукян показал спарринг с низкорослым бойцом: «Наконец-то нашел спарринг-партнера для боя с Топурией»

Царукян показал видео, затролив рост Топурии.

Арман Царукян опубликовал видео с тренировки.

«Наконец-то нашел спарринг-партнера, который поможет мне подготовиться к бою с Топурией. Кто сказал, что я не могу проходить в две ноги против соперника с короткими ногами?» – написал Царукян.

22 ноября Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед. 24 января Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи подерутся за временный титул UFC .

Арман Царукян: «В 2026 году стану чемпионом. Титул привезу в Россию»