Царукян показал спарринг с низкорослым бойцом: «Наконец-то нашел спарринг-партнера для боя с Топурией»
Царукян показал видео, затролив рост Топурии.
Арман Царукян опубликовал видео с тренировки.
«Наконец-то нашел спарринг-партнера, который поможет мне подготовиться к бою с Топурией. Кто сказал, что я не могу проходить в две ноги против соперника с короткими ногами?» – написал Царукян.
22 ноября Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед. 24 января Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи подерутся за временный титул UFC.
Арман Царукян: «В 2026 году стану чемпионом. Титул привезу в Россию»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: инстаграм Армана Царукяна
