Топурия во время суда отклонил просьбу экс-жены отправиться с дочерью в Майами: «Я счастлив, скоро снова увижу дочь. Семья – главный приоритет»

Топурия и его экс-жена предстали перед судом.

Илия Топурия и его бывшая жена Джорджина Узкатеги сегодня предстали перед судом для урегулирования вопросов, касающихся их дочери.

Судебное заседание было посвящено просьбе Джорджины отправиться с дочерью в Майами. Топурия отклонил ее просьбу во время слушания.

Топурия сказал журналистам после суда: «Я счастлив, потому что скоро снова увижу дочь. Семья – мой главный приоритет».

Топурия ранее приостановил выступления в UFC по семейным обстоятельствам. Его последний бой состоялся в июне и закончился победой – над Чарльзом Оливейрой нокаутом в первом раунде.

Жена Топурии подала заявление в полицию Испании об угрозах в социальных сетях