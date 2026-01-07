Топурия во время суда отклонил просьбу экс-жены отправиться с дочерью в Майами: «Я счастлив, скоро снова увижу дочь. Семья – главный приоритет»
Топурия и его экс-жена предстали перед судом.
Илия Топурия и его бывшая жена Джорджина Узкатеги сегодня предстали перед судом для урегулирования вопросов, касающихся их дочери.
Судебное заседание было посвящено просьбе Джорджины отправиться с дочерью в Майами. Топурия отклонил ее просьбу во время слушания.
Топурия сказал журналистам после суда: «Я счастлив, потому что скоро снова увижу дочь. Семья – мой главный приоритет».
Топурия ранее приостановил выступления в UFC по семейным обстоятельствам. Его последний бой состоялся в июне и закончился победой – над Чарльзом Оливейрой нокаутом в первом раунде.
Жена Топурии подала заявление в полицию Испании об угрозах в социальных сетях
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Home of Fight
