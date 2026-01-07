Моралесу вернули прежний рекорд.

Tapology вернул Майклу Моралесу его прежний рекорд – 19–0.

Два ранее добавленных поединка не имели официального статуса.

Моралес в ноябре нокаутировал Шона Брэди. Майкл может стать претендентом на титульный поединок в полусреднем весе против Ислама Махачева.

