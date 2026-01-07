Василий Ломаченко: «С Рождеством! Пусть в этот светлый праздник мы хоть немного станем друг к другу добрее»
Василий Ломаченко поздравил с Рождеством.
Экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко поздравил подписчиков с Рождеством.
«С Рождеством! Пусть в этот светлый праздник мы хоть немного станем друг к другу добрее и человечнее.
Попробуем научиться: понимать, прощать, ценить, любить, уважать друг друга, и тогда этот мир вокруг нас станет хоть немного светлее. Всех обнял. Мир всем», – написал Ломаченко.
Мэнни Пакьяо: «Переговоры о бое с Мейвезером в процессе. Также продолжаются переговоры по выставочному бою с Ломаченко»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: Спортс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости