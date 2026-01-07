Бен Аскрен: «Не думаю, что Нейт Диаз был так уж хорош, у него 16-12 в UFC»

Бен Аскрен высказался о Нейте Диасе.

Бен Аскрен считает, что Нейт Диаз не был бойцом топ-уровня.

«Я не думаю, что он так уж хорош. Его рекорд – 21-13. Это не так уж и круто. А в UFC у него было 16-12», – написал Аскрен.

40-летний Диаз не дрался с сентября 2022-го, когда задушил в четвертом раунде поединка на UFC 279 Тони Фергюсона.

Нейт Диаз: «Ничего не помню из боев Махачева, кроме того, что мне было скучно. Топурия – более совершенный боец»