Бен Аскрен: «Не думаю, что Нейт Диаз был так уж хорош, у него 16-12 в UFC»
Бен Аскрен высказался о Нейте Диасе.
Бен Аскрен считает, что Нейт Диаз не был бойцом топ-уровня.
«Я не думаю, что он так уж хорош. Его рекорд – 21-13. Это не так уж и круто. А в UFC у него было 16-12», – написал Аскрен.
40-летний Диаз не дрался с сентября 2022-го, когда задушил в четвертом раунде поединка на UFC 279 Тони Фергюсона.
