Амосов – о следующем бое в UFC: «Интересный вызов. Я его принял, теперь дело за соперником»
Амосов рассказал о следующем бое.
Ярослав Амосов подписал контракт на второй бой в UFC.
«Жду очень интересного вызова! Я его принял, теперь дело за соперником», – написал Амосов.
Напомним, украинец Амосов победил американца Нила Мэгни сабмишеном в первом раунде на UFC on ESPN 73. Это первый бой Ярослава в промоушене.
Двалишвили поздравил Амосова с первой победой в UFC: «Ярослав, отличный финиш. Верю, что ты скоро станешь чемпионом»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: твиттер Ярослава Амосова
