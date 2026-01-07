Амосов – о следующем бое в UFC: «Интересный вызов. Я его принял, теперь дело за соперником»

Амосов рассказал о следующем бое.

Ярослав Амосов подписал контракт на второй бой в UFC.

«Жду очень интересного вызова! Я его принял, теперь дело за соперником», – написал Амосов.

Напомним, украинец Амосов победил американца Нила Мэгни сабмишеном в первом раунде на UFC on ESPN 73. Это первый бой Ярослава в промоушене.

Двалишвили поздравил Амосова с первой победой в UFC: «Ярослав, отличный финиш. Верю, что ты скоро станешь чемпионом»