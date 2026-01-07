Чейл Соннен: «Следующий бой Царукяна будет титульным»
Соннен высказался о Царукяне.
Чейл Соннен поделился мнением о будущем Армана Царукяна.
«Как долго мы планируем держать Царукяна в чистилище? Он должен был выйти из него после того, как взвесился на турнире UFC 317 в качестве запасного.
Думаю, его следующий бой будет за титул», – сказал Соннен.
22 ноября Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед. 24 января Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи подерутся за временный титул UFC.
Арман Царукян: «В 2026 году стану чемпионом. Титул привезу в Россию»
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: ютуб-канал Чейла Соннена
