Чейл Соннен: «Следующий бой Царукяна будет титульным»

Соннен высказался о Царукяне.

Чейл Соннен поделился мнением о будущем Армана Царукяна .

«Как долго мы планируем держать Царукяна в чистилище? Он должен был выйти из него после того, как взвесился на турнире UFC 317 в качестве запасного.

Думаю, его следующий бой будет за титул», – сказал Соннен.

22 ноября Царукян победил Дэна Хукера удушающим приемом во втором раунде. Он идет на серии из пяти побед. 24 января Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи подерутся за временный титул UFC .

Арман Царукян: «В 2026 году стану чемпионом. Титул привезу в Россию»