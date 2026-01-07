Хабиб встретился с Ургантом: «Случайная встреча. Без селфи не обошлось)))»
Хабиб Нурмагомедов встретился с Иваном Ургантом.
Хабиб Нурмагомедов встретился с Иваном Ургантом и выложил совместное фото.
«Случайная встреча с Ургантом. Без селфи не обошлось)))» – написал Нурмагомедов.
Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: телеграм-канал Хабиба Нурмагомедова
