Глава эквадорской лиги – о Моралесе и Tapology: «Он проиграл выставочный бой. Они зарегистрировали его без нашего согласия, это злой умысел»
Организатор эквадорской лиги Ultima Pelea Начо Лордгуин прокомментировал ситуацию с изменением рекорда Майкла Моралеса на Tapology.
«Ultima Pelea задумывался как реалити-шоу с выставочными боями. Они произвольно выбрали один бой и зарегистрировали его без нашего согласия. Это злой умысел. Мы уже работаем над решением этой проблемы... Не вставляйте палки в колеса Моралесу», – сказал Лордгуин.
Моралес в ноябре нокаутировал Шона Брэди. Майкл может стать претендентом на титульный поединок в полусреднем весе против Ислама Махачева.
Tapology изменил рекорд Майкла Моралеса – в его статистику добавили поражение
