Tapology изменил рекорд Майкла Моралеса – в его статистику добавили поражение
Моралесу записали в рекорд поражение.
Статистический портал Tapology изменил рекорд Майкла Моралеса.
У Моралеса было 19 выигранных боев и ни одного поражения. Теперь в его статистике на Tapology 20 побед и одно поражение – в 17 лет он проиграл Рикардо Сентено в четвертьфинале эквадорской лиги Ultima Pelea в 2017 году.
На портале Sherdog рекорд Моралеса оставили без изменений – 19-0.
Моралес в ноябре нокаутировал Шона Брэди. Майкл может стать претендентом на титульный поединок в полусреднем весе против Ислама Махачева.
Майкл Моралес станцевал на улице в Эквадоре в женском платье
