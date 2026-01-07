  • Спортс
Шевченко – о OnlyFans: «Это нормально, что мужчина хочет посмотреть на красивую девушку, чтобы она радовала глаз. Это природа»

Шевченко рассказала про OnlyFans.

Валентина Шевченко рассказала о сотрудничестве с OnlyFans.

«Не говорилось ни о какой вульгарности. Какой контент человек ставит – это желание определенного человека, показать то, что он показывает. Если смотреть глубже, это место, где фанаты получают какой-то эксклюзивный контент, информацию. Например, спортсмен показывает там какие-то техники, тренировки. 

OnlyFans не диктуют, какой контент там должен быть. Все зависит от человека. Если человек думает, что может привлечь фанатов только эротическими фото, то ничего не поделаешь...

Это нормально, что мужчина хочет посмотреть на красивую девушку, чтобы она радовала глаз. Это природа. И девушки этим пользуются, начинают с чего-то скромного, потом уходят куда-то дальше. Я там фокусируюсь на тренировках, контенте, который отображает меня, как личность», – сказал Шевченко.

Шевченко победила Вэйли Чжан единогласным решением судей в соглавном событии UFC 322.

Шевченко против межгендерных боев: «На арене такое недопустимо, этого нельзя делать. Это против природы. Гендерное равенство – слово ужасное, мне оно безумно не нравится»

