Гейджи ответил фанату, который написал про стафилококк у бойца: «На шее у меня заживает вросший волос, а на губе кусок грудинки, которую я ел»

Гейджи ответил фанату, который написал о болезни бойца.

Джастин Гейджи прокомментировал слухи о болезни перед боем с Пэдди Пимблеттом .

«На шее у меня заживает вросший волос, а на губе – кусок грудинки, которую я ел в этот момент, Нострадамус», – ответил Гейджи фанату.

Гейджи и Пимблетт подерутся за пояс временного чемпиона в главном событии турнира UFC 324.

