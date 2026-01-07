  • Спортс
  Гейджи ответил фанату, который написал про стафилококк у бойца: «На шее у меня заживает вросший волос, а на губе кусок грудинки, которую я ел»
Гейджи ответил фанату, который написал про стафилококк у бойца: «На шее у меня заживает вросший волос, а на губе кусок грудинки, которую я ел»

Гейджи ответил фанату, который написал о болезни бойца.

Джастин Гейджи прокомментировал слухи о болезни перед боем с Пэдди Пимблеттом.

«На шее у меня заживает вросший волос, а на губе – кусок грудинки, которую я ел в этот момент, Нострадамус», – ответил Гейджи фанату.

Гейджи и Пимблетт подерутся за пояс временного чемпиона в главном событии турнира UFC 324.

Гейджи – о возможном бое с Топурией: «Прекрасный вызов. Нравится, насколько мне будет страшно»

Опубликовал: Руслан Мороз
Источник: MMA Fighting
