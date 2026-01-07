Гончаров бросил вызов Штыркову: «Давай побоксируем на RCC»

Гончаров хочет подраться со Штырковым.

Бывший чемпион ACA в тяжелом весе Евгений Гончаров бросил вызов Ивану Штыркову .

«Штырков крепкий. Его тяжело пробить. Не важно, кикбоксинг или бокс. Знаю, что он боксировал тоже. Я бы с ним с удовольствием провел поединок по правилам бокса, если ему интересно. Иван, давай побоксируем на RCC », – сказал Гончаров.

