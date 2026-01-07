Конор Макгрегор: «Мейвезера по правилам ММА побью за 10 секунд»

Конор пошутил о реванше с Мейвезером.

Конор Макгрегор пошутил о готовности провести реванш по правилам ММА с Флойдом Мейвезером вместо боя с Майклом Чендлером .

«Мейвезер, когда ты будешь готов к обещанному бою по правилам ММА, я буду здесь. Слышал, что летом в Белом доме будет неплохой турнир.

Майкл, я просто шучу! Хотя мог бы подраться с вами обоими в одну ночь. Флойда по правилам ММА побью за 10 секунд», – сказал Макгрегор.

Макгрегор и Мейвезер проводили боксерский поединок 26 августа 2017 года в Лас-Вегасе. Флойд победил техническим нокаутом в 10-м раунде.

