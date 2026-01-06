Хабиб о фото с игроками «Ман Сити»: «Сказал им, что не впустил бы в зал в этих розовых рубашках. Они посмеялись, не догоняя, что это не шутка»

Хабиб пошутил про розовый цвет футболок игроков «Сити».

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал фото с основным составом «Манчестер Сити».

«Сказал им, что ко мне в зал я не допустил бы их в этих розовых рубашках. Они посмеялись, не догоняя, что это не шутка», – подписал фото Хабиб.

