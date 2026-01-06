Шевченко против межгендерных боев: «На арене такое недопустимо, этого нельзя делать. Это против природы. Гендерное равенство – слово ужасное, мне оно безумно не нравится»

Шевченко: гендерное равенство – слово ужасное, мне оно безумно не нравится.

Чемпионка UFC Валентина Шевченко считает, что бои между мужчинами и женщинами недопустимы.

«На тренировках мои спарринг-партнеры – парни, в основном. Очень мало девушек, которые выдерживают ритм Павла [тренер Валентины]. Одну тренировку пройти можно, но месяц-два-три... многие ломаются. Но я считаю, что неправильно проводить такие [межгендерные] поединки с большой арены.

Многих ребят я технически и физически побеждаю на тренировках, но на арене это недопустимо, этого нельзя делать. Это против природы, человек смотрит и отрицает. Не стоит поддаваться современным давлениям и течениям. Гендерное равенство – слово ужасное, мне оно безумно не нравится. Даже само его произношение. Девушки должны соревноваться с девушками, парни – с парнями», – сказала Шевченко.

