  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Шевченко против межгендерных боев: «На арене такое недопустимо, этого нельзя делать. Это против природы. Гендерное равенство – слово ужасное, мне оно безумно не нравится»
3

Шевченко против межгендерных боев: «На арене такое недопустимо, этого нельзя делать. Это против природы. Гендерное равенство – слово ужасное, мне оно безумно не нравится»

Шевченко: гендерное равенство – слово ужасное, мне оно безумно не нравится.

Чемпионка UFC Валентина Шевченко считает, что бои между мужчинами и женщинами недопустимы.

«На тренировках мои спарринг-партнеры – парни, в основном. Очень мало девушек, которые выдерживают ритм Павла [тренер Валентины]. Одну тренировку пройти можно, но месяц-два-три... многие ломаются. Но я считаю, что неправильно проводить такие [межгендерные] поединки с большой арены.

Многих ребят я технически и физически побеждаю на тренировках, но на арене это недопустимо, этого нельзя делать. Это против природы, человек смотрит и отрицает. Не стоит поддаваться современным давлениям и течениям. Гендерное равенство – слово ужасное, мне оно безумно не нравится. Даже само его произношение. Девушки должны соревноваться с девушками, парни – с парнями», – сказала Шевченко.

Шевченко – о следующей сопернице: «Харрисон? Один из вариантов, как и Силва или Нуньес. Вероятно, фанаты хотят трилогию с Амандой, это готовый хит»

Главный женский бой года – доминация Шевченко: проехалась по сопернице в 11-м титульнике за карьеру

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал «Ушатайка»
logoUFC
logoMMA
logoВалентина Шевченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
UFC 322: Махачев победил Маддалену, Шевченко победила Чжан, Копылов проиграл Родригесу и другие бои
16 ноября 2025, 05:58
МА-ХА-ЧЕВ! Вы знаете имя чемпиона UFC из России, покорившего два дивизиона
16 ноября 2025, 05:30
Двалишвили – после победы Шевченко над Чжан: «Валентина – лучшая в мире»
16 ноября 2025, 05:10
Главные новости
Топурия во время суда отклонил просьбу экс-жены отправиться с дочерью в Майами: «Я счастлив, скоро снова увижу дочь. Семья – главный приоритет»
вчера, 18:08Фото
Tapology вернул Майклу Моралесу его прежний рекорд – 19–0
вчера, 17:40
Усик поздравил с Рождеством: «Духовной силы всем»
вчера, 16:47
Василий Ломаченко: «С Рождеством! Пусть в этот светлый праздник мы хоть немного станем друг к другу добрее»
вчера, 16:39
Бен Аскрен: «Не думаю, что Нейт Диаз был так уж хорош, у него 16-12 в UFC»
вчера, 14:57
Амосов – о следующем бое в UFC: «Интересный вызов. Я его принял, теперь дело за соперником»
вчера, 14:15
Чейл Соннен: «Следующий бой Царукяна будет титульным»
вчера, 12:26
Хабиб встретился с Ургантом: «Случайная встреча. Без селфи не обошлось)))»
вчера, 11:38Фото
Глава эквадорской лиги – о Моралесе и Tapology: «Он проиграл выставочный бой. Они зарегистрировали его без нашего согласия, это злой умысел»
вчера, 10:46
Tapology изменил рекорд Майкла Моралеса – в его статистику добавили поражение
вчера, 10:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото