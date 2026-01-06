Пимблетт не исключает бой с Волкановски: «Если мы оба победим, то не удивлюсь, если Алекс решит, что у него появилась отличная возможность взять титул легкого веса»

Пимблетт: не удивлюсь, если Волкановски решит, что может забрать у меня титул.

Боец UFC Пэдди Пимблетт считает, что чемпион полулегкого веса Александр Волкановски может снова подняться в легкий дивизион.

«Думаю, если одолею Гейджи, а Волкановски защитит тутул, то мне дадут постоянный пояс. И я не удивлюсь, если Алекс решит, что у него появилась отличная возможность взять титул легкого веса», – сказал Пимблетт.

Напомним, 25 января за временный пояс легкого дивизиона подерутся Пэдди Пимблетт и Джастин Гейджи.

Алекс Волкановски проведет реванш с Диего Лопесом 1 февраля. Ранее Волкановски дважды дрался с Махачевым за пояс легкого дивизиона, но оба раза проиграл.

