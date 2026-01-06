Тайсон Фьюри: «Уордли – возможный соперник на 2026 год. Отличный вариант после долгого перерыва»
Тайсон Фьюри назвал Фабио Уордли возможным соперником на 2026 год.
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри назвал чемпиона по версии WBO Фабио Уордли потенциальным соперником на 2026 год.
«Уордли – возможный соперник на 2026 год. Отличный вариант после долгого перерыва», – сказал Тайсон Фьюри.
Ранее 37-летний Фьюри объявил о возобновлении профессиональной карьеры.
