Тайсон Фьюри: «Уордли – возможный соперник на 2026 год. Отличный вариант после долгого перерыва»

Тайсон Фьюри назвал Фабио Уордли возможным соперником на 2026 год.

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри назвал чемпиона по версии WBO Фабио Уордли потенциальным соперником на 2026 год.

«Уордли – возможный соперник на 2026 год. Отличный вариант после долгого перерыва», – сказал Тайсон Фьюри.

Ранее 37-летний Фьюри объявил о возобновлении профессиональной карьеры.

