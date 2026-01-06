Константин Цзю – о возвращении Фьюри: «Не знаю, что ему нужно»

Константин Цзю оценил возвращение Тайсона Фьюри.

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал возвращение Тайсона Фьюри .

«Его возвращение – безусловно, яркое событие, но не знаю, что ему нужно и насколько он реально хочет выступлений. Одно дело сказать: «Я хочу», а другое – сделать. Это же разные вещи», – сказал Константин Цзю .

В январе 2025 года Фьюри объявил о завершении карьеры. Накануне 37-летний боксер заявил о возвращении на профессиональный ринг.

