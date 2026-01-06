Конор – бездомному: «Я так сидел в октагоне после последнего боя. И снова встал»

Конор Макгрегор посидел и пообщался с бездомным в Ирландии.

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор провел благотворительную акцию в Дублине. Он раздавал нуждающимся одежду и еду.

У витрины магазина Макгрегор заметил бездомного, присев к которому, сказал: «Я так сидел в октагоне после своего последнего боя. И снова встал».

Напомним, Конор травмировал ногу в последнем бою в UFC, состоявшемся в июле 2021-го. Он отказался продолжать поединок после первого раунда.

