Тим Уэлш: «Говорят, что UFC пытается избавиться от парней, которые просто прижимают соперников к земле и тянут время»

Тим Уэлш полагает, что UFC хочет избавиться от некоторых бойцов промоушена.

Тренер Тим Уэлш видит смену курса UFC в отношении бойцов.

«Говорят, что UFC пытается избавиться от парней, которые просто прижимают соперников к земле и тянут время. Грэпплеры, которые держат вас в полугарде целый бой. Думаю, что они отходят от этого – и, честно говоря, это умно.

Они, вероятно, должны это сделать. В конце концов, это спорт, который люди хотят смотреть», – сказал Уэлш.

