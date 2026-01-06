Тим Уэлш: «Говорят, что UFC пытается избавиться от парней, которые просто прижимают соперников к земле и тянут время»
Тим Уэлш полагает, что UFC хочет избавиться от некоторых бойцов промоушена.
Тренер Тим Уэлш видит смену курса UFC в отношении бойцов.
«Говорят, что UFC пытается избавиться от парней, которые просто прижимают соперников к земле и тянут время. Грэпплеры, которые держат вас в полугарде целый бой. Думаю, что они отходят от этого – и, честно говоря, это умно.
Они, вероятно, должны это сделать. В конце концов, это спорт, который люди хотят смотреть», – сказал Уэлш.
Пимблетт – о Евлоеве: «Спальный мешок. Он тупо лежит на тебе. Никто не хочет смотреть, как он дерется»
Кормье обещает схватку с Джонсом по вольной борьбе: «Надеру ему задницу»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Home of Fight
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости