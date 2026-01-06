  • Спортс
  • Бокс/MMA/UFC
  • Новости
  • Тим Уэлш: «Говорят, что UFC пытается избавиться от парней, которые просто прижимают соперников к земле и тянут время»
16

Тим Уэлш: «Говорят, что UFC пытается избавиться от парней, которые просто прижимают соперников к земле и тянут время»

Тим Уэлш полагает, что UFC хочет избавиться от некоторых бойцов промоушена.

Тренер Тим Уэлш видит смену курса UFC в отношении бойцов.

«Говорят, что UFC пытается избавиться от парней, которые просто прижимают соперников к земле и тянут время. Грэпплеры, которые держат вас в полугарде целый бой. Думаю, что они отходят от этого – и, честно говоря, это умно.

Они, вероятно, должны это сделать. В конце концов, это спорт, который люди хотят смотреть», – сказал Уэлш.

Пимблетт – о Евлоеве: «Спальный мешок. Он тупо лежит на тебе. Никто не хочет смотреть, как он дерется»

Кормье обещает схватку с Джонсом по вольной борьбе: «Надеру ему задницу»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Home of Fight
logoMMA
logoUFC
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
О’Мэлли планирует завершить карьеру в 2026-м: «Собираюсь заканчивать. Это может быть последний год Шуги»
6 января, 07:23
«Он может не вернуться в октагон». У Аспиналла после тычка в глаз реально все так плохо?
5 января, 19:20
Хавбек «Ман Сити» Шерки встретился с Хабибом
5 января, 18:16Фото
Главные новости
Топурия во время суда отклонил просьбу экс-жены отправиться с дочерью в Майами: «Я счастлив, скоро снова увижу дочь. Семья – главный приоритет»
вчера, 18:08Фото
Tapology вернул Майклу Моралесу его прежний рекорд – 19–0
вчера, 17:40
Усик поздравил с Рождеством: «Духовной силы всем»
вчера, 16:47
Василий Ломаченко: «С Рождеством! Пусть в этот светлый праздник мы хоть немного станем друг к другу добрее»
вчера, 16:39
Бен Аскрен: «Не думаю, что Нейт Диаз был так уж хорош, у него 16-12 в UFC»
вчера, 14:57
Амосов – о следующем бое в UFC: «Интересный вызов. Я его принял, теперь дело за соперником»
вчера, 14:15
Чейл Соннен: «Следующий бой Царукяна будет титульным»
вчера, 12:26
Хабиб встретился с Ургантом: «Случайная встреча. Без селфи не обошлось)))»
вчера, 11:38Фото
Глава эквадорской лиги – о Моралесе и Tapology: «Он проиграл выставочный бой. Они зарегистрировали его без нашего согласия, это злой умысел»
вчера, 10:46
Tapology изменил рекорд Майкла Моралеса – в его статистику добавили поражение
вчера, 10:35
Ко всем новостям
Последние новости
«Ты — GOAT». Дуэйн «Скала» Джонсон душевно поздравил Джона Сину с завершением карьеры в WWE
14 декабря 2025, 10:14
Николай Валуев: «Трансгендерам нечего делать на Олимпийских играх. Слава богу, что МОК собирается запретить их участие»
12 ноября 2025, 09:19
Майк Тайсон ударил блогера Мистера Биста на поединке Альварес — Кроуфорд
16 сентября 2025, 07:46Видео
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа 2025, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа 2025, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля 2025, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
24 июля 2025, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля 2025, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
16 июня 2025, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
26 февраля 2025, 12:14Фото