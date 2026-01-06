Пимблетт – о Евлоеве: «Спальный мешок. Он тупо лежит на тебе. Никто не хочет смотреть, как он дерется»
Пимблетт раскритиковал стиль Евлоева.
Боец UFC Пэдди Пимблетт раскритиковал стиль Мовсара Евлоева.
«Евлоев – это просто спальный мешок. Он тупо лежит на тебе. Никто не хочет смотреть, как Евлоев дерется. Он просто скучный», – сказал Пимблетт.
Напомним, у Евлоева девять побед в UFC – все судейским решением.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
