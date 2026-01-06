Пимблетт – о Евлоеве: «Спальный мешок. Он тупо лежит на тебе. Никто не хочет смотреть, как он дерется»

Пимблетт раскритиковал стиль Евлоева.

Боец UFC Пэдди Пимблетт раскритиковал стиль Мовсара Евлоева .

«Евлоев – это просто спальный мешок. Он тупо лежит на тебе. Никто не хочет смотреть, как Евлоев дерется. Он просто скучный», – сказал Пимблетт.

Напомним, у Евлоева девять побед в UFC – все судейским решением.

Пэдди Пимблетт: «Если Топурия собирается долго сидеть без дела, то я бы предпочел, чтобы он просто освободил пояс и перестал удерживать дивизион»

Пимблетт предлагает разрешить удар коленом в голову на земле: «Если боец проводит плохой тейкдаун, чтобы отдохнуть, то нужна возможность сделать это»