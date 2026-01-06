9

Джонс и Кормье – капитаны команд нового сезона Alf Reality

Джонс и Кормье – капитаны команд нового сезона Alf Reality.

Блогер Альфредо Аудиторе объявил капитанов команд третьего сезона Alf Reality.

«Джонс против Кормье. Alf Reality. Самое брутальное реалити-шоу. Конфликт между капитанами и бойцами. Это самая сумасшедшая вещь, которую вы когда-либо видели», – написал в соцсетях Аудиторе.

Напомним, Джон Джонс и Даниэль Кормье ранее выступали в UFC, где владели поясами тяжелого дивизиона. Бойцы провели между собой два поединка: первый решением выиграл Джонс, второй признан несостоявшимся из-за положительного допинг-теста Джона.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Альфредо Аудиторе
