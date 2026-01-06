Кормье обещает схватку с Джонсом по вольной борьбе: «Надеру ему задницу»

Кормье хочет схватку с Джонсом.

Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье хочет схватку с Джоном Джонсом .

«Когда-нибудь RAF [Real American Freestyle] увидит меня против Джона Джонса, и я надеру ему задницу. Я все еще тренирую борцов каждый день», – сказал Кормье.

Ранее стало известно , что Джонс и Кормье выступят капитанами в новом сезоне Alf Reality.

