Кормье обещает схватку с Джонсом по вольной борьбе: «Надеру ему задницу»
Кормье хочет схватку с Джонсом.
Экс-чемпион UFC Даниэль Кормье хочет схватку с Джоном Джонсом.
«Когда-нибудь RAF [Real American Freestyle] увидит меня против Джона Джонса, и я надеру ему задницу. Я все еще тренирую борцов каждый день», – сказал Кормье.
Ранее стало известно, что Джонс и Кормье выступят капитанами в новом сезоне Alf Reality.
Даниэль Кормье: «Если бы я сейчас был в расцвете сил, то доминировал бы в полутяжелом весе. Там нет борцов»
Джо Роган: «Тяжелый дивизион сейчас в плачевном состоянии. Бойцов чемпионского уровня почти нет»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Championship Rounds
