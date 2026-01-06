О’Мэлли планирует завершить карьеру в 2026-м: «Собираюсь заканчивать. Это может быть последний год Шуги»
О’Мэлли может завершить карьеру в 2026 году.
Экс-чемпион UFC Шон О’Мэлли заявил о планах завершить карьеру.
«Я собираюсь заканчивать. Это может быть последний год Шуги», – сказал О’Мэлли.
Напомним, 31-летний О’Мэлли 25 января подерется с Суном Ядуном.
Ян выложил картинку, на которой он дерется против О’Мэлли возле Белого дома
Шон О’Мэлли: «Шуга против Петра в Белом доме, Америка против России. Это логично»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Шона О’Мэлли
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости