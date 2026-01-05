Турки Аль эш-Шейх – об увольнении Аморима: «Альхамдулиллах, наконец-то, пошел против Глейзеров»

Турки Аль эш-Шейх отреагировал на увольнение Рубена Аморима.

Турки Аль эш-Шейх прокомментировал уход из «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима .

«Альхамдулиллах, наконец-то, пошел против Глейзеров», – написал в соцсетях председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх .

Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о расставании с португальским специалистом, возглавлявшим команду с 2024 года. Сообщалось, что у Аморима конфликт с руководством клуба.

