Турки Аль эш-Шейх – об увольнении Аморима: «Альхамдулиллах, наконец-то, пошел против Глейзеров»
Турки Аль эш-Шейх отреагировал на увольнение Рубена Аморима.
Турки Аль эш-Шейх прокомментировал уход из «Манчестер Юнайтед» Рубена Аморима.
«Альхамдулиллах, наконец-то, пошел против Глейзеров», – написал в соцсетях председатель Главного управления по делам развлечений в Саудовской Аравии Турки Аль эш-Шейх.
Напомним, «Манчестер Юнайтед» объявил о расставании с португальским специалистом, возглавлявшим команду с 2024 года. Сообщалось, что у Аморима конфликт с руководством клуба.
Турки Аль эш-Шейх: «Есть информация, что бой Канело – Кроуфорд стал самым просматриваемым в истории профессионального бокса. Netflix сообщит об этом в понедельник»
Турки Аль эш-Шейх – после победы Кроуфорда над Канело: «Может ли Давид Бенавидес спуститься во второй средний вес?»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Турки Аль эш-Шейх
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости