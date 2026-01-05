  • Спортс
Пимблетт предлагает разрешить удар коленом в голову на земле: «Если боец проводит плохой тейкдаун, чтобы отдохнуть, то нужна возможность сделать это»

Пэдди Пимблетт хочет изменить одно правило.

Боец UFC Пэдди Пимблетт хотел бы изменить одно правило в MMA.

«Я против топтания, потому что голове некуда двигаться. Другое дело – пинок. Когда кто-то в гарде, но ты можешь двигать ногами и пинать. Или колено в голову соперника на земле. Если человек проводит плохой тейкдаун, чтобы отдохнуть, ты должен иметь возможность дать ему коленом в голову», – сказал Пимблетт.

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
