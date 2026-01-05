Пимблетт предлагает разрешить удар коленом в голову на земле: «Если боец проводит плохой тейкдаун, чтобы отдохнуть, то нужна возможность сделать это»
Пэдди Пимблетт хочет изменить одно правило.
Боец UFC Пэдди Пимблетт хотел бы изменить одно правило в MMA.
«Я против топтания, потому что голове некуда двигаться. Другое дело – пинок. Когда кто-то в гарде, но ты можешь двигать ногами и пинать. Или колено в голову соперника на земле. Если человек проводит плохой тейкдаун, чтобы отдохнуть, ты должен иметь возможность дать ему коленом в голову», – сказал Пимблетт.
Пимблетт раскритиковал Царукяна: «Он избил Дариуша, которому где-то 48 лет. Многие не согласны, что он победил Оливейру. Его чуть не задушил Хукер»
Пэдди Пимблетт: «Мой день рождения подождет до 24 января. В тот же вечер мы будем праздновать мой титул»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Tom Aspinall Official
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости