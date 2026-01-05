Иржи Прохазка: «Считаю, что нахожусь в положении, когда должен драться за пояс»

Прохазка хочет титульный бой.

Экс-чемпион UFC Иржи Прохазка считает, что заслужил титульный шанс.

«Мне все равно, кто следующий, но моя позиция остается прежней. Я считаю, что нахожусь в положении, когда должен драться за пояс», – написал в соцсетях Прохазка.

Напомним, поясом полутяжелого веса владеет Алекс Перейра. Бразилец дважды нокаутировал Прохазку в титульных боях.

