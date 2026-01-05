Иржи Прохазка: «Считаю, что нахожусь в положении, когда должен драться за пояс»
Прохазка хочет титульный бой.
Экс-чемпион UFC Иржи Прохазка считает, что заслужил титульный шанс.
«Мне все равно, кто следующий, но моя позиция остается прежней. Я считаю, что нахожусь в положении, когда должен драться за пояс», – написал в соцсетях Прохазка.
Напомним, поясом полутяжелого веса владеет Алекс Перейра. Бразилец дважды нокаутировал Прохазку в титульных боях.
Менеджер Анкалаева: «Перейра не слишком стремится драться с Магомедом в третий раз, но мы будем настаивать на этом»
Прохазка поздравил Яна с победой над Двалишвили: «Очень умное и настойчивое выступление»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Иржи Прохазки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости