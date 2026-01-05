Пимблетт раскритиковал Царукяна: «Он избил Дариуша, которому где-то 48 лет. Многие не согласны, что он победил Оливейру. Его чуть не задушил Хукер»
Боец UFC Пэдди Пимблетт не впечатлен последними победами Армана Царукяна в UFC.
«Хукер чуть не задушил его, что показывает, насколько плох грэпплинг Армана. Если я поймаю тебя в гильотину, ты потеряешь сознание. У него хорошая борьба, но он не сможет меня удержать.
Он избил Дариуша, которому примерно 48 лет. Многие люди не согласны, что он победил Чарльза [Оливейру]. Потом он подрался с чертовым Дэном Хукером, который, давайте будем честны, дерьмовый боец», – сказал Пимблетт.
Напомним, Царукян досрочно победил Дэна Хукера в ноябре. В апреле 2024-го Арман победил Чарльза Оливейру раздельным решением, а в декабре 2023-го – нокаутировал в первом раунде Бенеила Дариуша.
