Кортез спросила у Перейры, собирается ли он на ней жениться. Алекс ответил: «Шама»
Девушка Перейры спросила, собирается ли он на ней жениться.
Боец UFC Трэйси Кортез опубликовала видео, на котором спросила у Алекса Перейры, планирует ли он на ней жениться.
Перейра ответил: «Шама».
Ранее бразилец подтвердил, что встречается с Кортез. Пара вместе встретила Новый год.
Лишь один чемпион UFC на конец 2024-го среди мужчин сохранил титул по итогам текущего года – Алекс Перейра
Дин Томас: «Чем старше становится Перейра, тем меньше ему хочется гонять вес. К концу 2026-го он окончательно окажется в тяжелом дивизионе»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Трэйси Кортез
