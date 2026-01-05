Кортез спросила у Перейры, собирается ли он на ней жениться. Алекс ответил: «Шама»

Девушка Перейры спросила, собирается ли он на ней жениться.

Боец UFC Трэйси Кортез опубликовала видео, на котором спросила у Алекса Перейры , планирует ли он на ней жениться.

Перейра ответил: «Шама».

Ранее бразилец подтвердил , что встречается с Кортез. Пара вместе встретила Новый год.

