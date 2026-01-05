Биспинг советует Аспиналлу не торопиться с возвращением: «Единственный большой урок, который я усвоил лично»

Биспинг: Аспиналл должен не торопиться с возвращением.

Экс-чемпион UFC Майкл Биспинг советует чемпиону тяжелого дивизиона Тому Аспиналлу не торопиться с возвращением к боям.

«Единственное, что Том не может сделать со своим глазом, это вернуть все назад. Единственный большой урок, который я усвоил лично. Я вернулся слишком рано, бросился обратно в спарринги, в соревнования. И я никогда больше не видел этим глазом. Том должен не торопиться», – сказал Биспинг.

Напомним, Том Аспиналл и Сирил Ган встретились в главном событии турнира UFC 321, который прошел в Абу-Даби. Титульный поединок в тяжелом весе был остановлен в первом раунде и признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны Гана.

В 2013-м Майкл Биспинг проиграл нокаутом, пропустив тяжелый удар в бою с Витором Белфортом. Позже выяснилось, что британец лишился глаза. Он продолжил карьеру с протезом.

Том Аспиналл: «Уважаю Биспинга. Я бы не стал драться с одним глазом, никаких шансов»

Аспиналл не вернется до полного восстановления: «Не собираюсь форсировать события. Все должно быть в порядке»