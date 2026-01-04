Маддалена принял вызов Пратеса: «Я в деле. Думаю, финиширую его. Это точно должен быть пятираундовый бой»

Маддалена принял вызов Пратеса.

Экс-чемпион UFC Джек Делла Маддалена принял вызов Карлоса Пратеса .

«Пратес хочет бой со мной? Был бы хороший поединок. Я в деле. У него довольно хороший удар. Думаю, я бы финишировал его. Это точно должен быть пятираундовый бой», – сказал Маддалена.

Ранее Пратес намекнул , что хочет подраться с Маддаленой в апреле в Майами.

