  • Маддалена принял вызов Пратеса: «Я в деле. Думаю, финиширую его. Это точно должен быть пятираундовый бой»
Маддалена принял вызов Пратеса: «Я в деле. Думаю, финиширую его. Это точно должен быть пятираундовый бой»

Маддалена принял вызов Пратеса.

Экс-чемпион UFC Джек Делла Маддалена принял вызов Карлоса Пратеса.

«Пратес хочет бой со мной? Был бы хороший поединок. Я в деле. У него довольно хороший удар. Думаю, я бы финишировал его. Это точно должен быть пятираундовый бой», – сказал Маддалена.

Ранее Пратес намекнул, что хочет подраться с Маддаленой в апреле в Майами.

Джек Делла Маддалена: «Думаю, Махачев победит Топурию. Илия очень хорош, но разница в габаритах слишком большая»

Маддалена – о самом зрелищном бойце UFC: «Ян – лучший. Маленький жесткий русский отморозок»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
