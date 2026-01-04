Маддалена принял вызов Пратеса: «Я в деле. Думаю, финиширую его. Это точно должен быть пятираундовый бой»
Маддалена принял вызов Пратеса.
Экс-чемпион UFC Джек Делла Маддалена принял вызов Карлоса Пратеса.
«Пратес хочет бой со мной? Был бы хороший поединок. Я в деле. У него довольно хороший удар. Думаю, я бы финишировал его. Это точно должен быть пятираундовый бой», – сказал Маддалена.
Ранее Пратес намекнул, что хочет подраться с Маддаленой в апреле в Майами.
Джек Делла Маддалена: «Думаю, Махачев победит Топурию. Илия очень хорош, но разница в габаритах слишком большая»
Маддалена – о самом зрелищном бойце UFC: «Ян – лучший. Маленький жесткий русский отморозок»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Red Corner MMA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости