Фонд Трампа вложит $23 млн в компанию Макгрегора.

The Times пишет, что компания Конора Макгегора MMA INC, специализирующаяся на обучении боевым искусствам, получила крупные инвестиции от фонда Дональда Трампа American Ventures.

В данный момент речь идет о $3 млн, но ожидается, что размер вливаний превысит $20 млн в результате покупке акций компании Конора.

Макгрегор в соцсетях прокомментировал информацию: «📈🚀».

