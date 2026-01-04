Джек Делла Маддалена: «Думаю, Махачев победит Топурию. Илия очень хорош, но разница в габаритах слишком большая»

Маддалена: Махачев победит Топурию.

Экс-чемпион UFC Джек Делла Маддалена считает Ислама Махачева фаворитом потенциального поединка с Илией Топурией .

«Думаю, что Ислам победит Топурию. Илия очень хорош, но разница в габаритах слишком большая. Тем не менее, если Илия сдержит его, то может получиться отличный бой», – сказал Маддалена.

Напомним, Маддалена проиграл Махачеву в титульном поединке на UFC 322.

