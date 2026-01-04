Джек Делла Маддалена: «Думаю, Махачев победит Топурию. Илия очень хорош, но разница в габаритах слишком большая»
Маддалена: Махачев победит Топурию.
Экс-чемпион UFC Джек Делла Маддалена считает Ислама Махачева фаворитом потенциального поединка с Илией Топурией.
«Думаю, что Ислам победит Топурию. Илия очень хорош, но разница в габаритах слишком большая. Тем не менее, если Илия сдержит его, то может получиться отличный бой», – сказал Маддалена.
Напомним, Маддалена проиграл Махачеву в титульном поединке на UFC 322.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Championship Rounds
