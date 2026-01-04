Фьюри возвращается в бокс: «Нет ничего лучше, чем бить мужчин по лицу и получать за это деньги»

Фьюри возвращается в бокс.

Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри объявил о возвращении в бокс.

«2026-й – год возвращения. Я был в отпуске некоторое время, но теперь вернулся, мне 37 лет, и я все еще дерусь. Нет ничего лучше, чем бить мужчин по лицу и получать за это деньги», – написал в соцсетях Фьюри.

Фьюри начал профессиональную карьеру в декабре 2008 года. У него 34 победы, одна ничья и два поражения. В последний раз он дрался в декабре-2024, когда проиграл Александру Усику единогласным решением судей. В январе 2025-го Фьюри объявил о завершении карьеры.

