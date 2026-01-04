Маддалена – о самом зрелищном бойце UFC: «Ян – лучший. Маленький жесткий русский отморозок»

Маддалена: мне нравится Ян, шикарный ударник.

Экс-чемпион UFC Джек Делла Маддалена назвал самого зрелищного бойца промоушена.

«Кто сейчас мой любимый боец для просмотра боев? Мне нравится Петр Ян. За ним приятно наблюдать, шикарный ударник. Ян – лучший. Маленький жесткий русский отморозок», – сказал Маддалена.

Напомним, Петр Ян в декабре вернул титул чемпиона легчайшего дивизиона, победив в реванше Мераба Двалишвили.

