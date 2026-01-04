Джошуа – о погибших друзьях: «Мои братья-хранители»
Джошуа выложил фото с семьями погибших друзей.
Экс-чемпион мира по боксу Энтони Джошуа впервые прокомментировал в соцсетях аварию в Нигерии, жертвами которой стали два его тренера и друга.
«Мои братья-хранители», – подписал Джошуа фотографии с семьей Латцом и семьей Сины.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Энтони Джошуа
