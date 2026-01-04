Соперником Армана Царукяна в Ереване мог стать Том Харди, но он отказался из-за плотного графика

Царукян мог провести поединок со звездой Голливуда Томом Харди.

Глава Hype FC Арманд Мартиросян заявил, что изначально планировалось организовать грэпплинг-схватку Армана Царукяна и Тома Харди .

«Том Харди должен был бороться вместо Шары Буллета в декабре», – написал в соцсетях Мартиросян.

Портал Happy Punch опубликовал часть переписки Мартиросяна с голливудским актером, в которой Харди объяснил отказ плотным графиком съемок.

Тренер Шары Буллета: «Слышал, Царукян согласился на противостояние по тайскому боксу. Мы готовы»

Арман Царукян: «В 2026 году стану чемпионом. Титул привезу в Россию»