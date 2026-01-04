Соперником Армана Царукяна в Ереване мог стать Том Харди, но он отказался из-за плотного графика
Царукян мог провести поединок со звездой Голливуда Томом Харди.
Глава Hype FC Арманд Мартиросян заявил, что изначально планировалось организовать грэпплинг-схватку Армана Царукяна и Тома Харди.
«Том Харди должен был бороться вместо Шары Буллета в декабре», – написал в соцсетях Мартиросян.
Портал Happy Punch опубликовал часть переписки Мартиросяна с голливудским актером, в которой Харди объяснил отказ плотным графиком съемок.
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм whyarmand
