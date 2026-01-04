Фото
Пратес намекнул, что хочет бой с Маддаленой

Пратес хочет драться с Маддаленой.

Боец UFC Карлос Пратес намекнул в соцсетях, что хотел бы подраться с экс-чемпионом полусреднего дивизиона Джеком Делла Маддаленой.

Бразилец выложил постер с австралийцем, сопроводив его подписью: «👀☎️❓ UFC».

Пратес также указал место проведения боя – турнир UFC 327 в Майами 11 апреля.

Джек Делла Маддалена: «Хочу подраться с Шавкатом. Победив такого бойца, снова получу титульник»

Карлос Пратес: «Мне предлагали поединок по грэпплингу с Царукяном в Армении. Я согласился, но UFC запретили»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Карлоса Пратеса
