Пратес намекнул, что хочет бой с Маддаленой
Пратес хочет драться с Маддаленой.
Боец UFC Карлос Пратес намекнул в соцсетях, что хотел бы подраться с экс-чемпионом полусреднего дивизиона Джеком Делла Маддаленой.
Бразилец выложил постер с австралийцем, сопроводив его подписью: «👀☎️❓ UFC».
Пратес также указал место проведения боя – турнир UFC 327 в Майами 11 апреля.
Джек Делла Маддалена: «Хочу подраться с Шавкатом. Победив такого бойца, снова получу титульник»
Карлос Пратес: «Мне предлагали поединок по грэпплингу с Царукяном в Армении. Я согласился, но UFC запретили»
Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: инстаграм Карлоса Пратеса
