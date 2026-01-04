  • Спортс
Джек Делла Маддалена: «Хочу подраться с Шавкатом. Победив такого бойца, снова получу титульник»

Маддалена хочет бой с Рахмоновым.

Экс-чемпион UFC Джек Делла Маддалена хочет бой с Шавкатом Рахмоновым.

«Хочу подраться с Шавкатом, потому что, победив такого бойца, мне снова дадут титульный бой», – сказал Маддалена.

Напомним, Маддалена в ноябре проиграл Исламу Махачеву судейским решением.

Махачев – о Рахмонове: «Не думаю, что ему сразу дадут титульный бой после возвращения. Он год не дрался»

Усман Нурмагомедов – о следующем сопернике Махачева: «Гэрри недавно проиграл, Рахмонов год не дрался. А бой с Камару – это поединок за наследие»

